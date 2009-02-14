Первые тагильчане проголосовали досрочно

Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов нижнетагильской городской Думы по 12-му и 27-му округам. И уже есть первые проголосовавшие. Бюллетени с их волеизъявлением запечатаны в конверты. Их вскроют 1-го марта – в День выборов. Причем, в 8 утра, когда откроются избирательные участки. И бюллетени людей, проголосовавших досрочно, сотрудники участковых комиссий первыми опустят в ящики для голосования.