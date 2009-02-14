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Posted 14 февраля 2009, 09:38

Published 14 февраля 2009, 09:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Первые тагильчане проголосовали досрочно

14 февраля 2009, 09:38
Первые тагильчане проголосовали досрочно

Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов нижнетагильской городской Думы по 12-му и 27-му округам. И уже есть первые проголосовавшие. Бюллетени с их волеизъявлением запечатаны в конверты. Их вскроют 1-го марта – в День выборов. Причем, в 8 утра, когда откроются избирательные участки. И бюллетени людей, проголосовавших досрочно, сотрудники участковых комиссий первыми опустят в ящики для голосования.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Политика
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