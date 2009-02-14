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Posted 14 февраля 2009, 09:38

Published 14 февраля 2009, 09:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Среднестатистический заемщик в России постарел и разбогател

14 февраля 2009, 09:38
Среднестатистический заемщик в России постарел и разбогател

Мировой финансовый кризис, который вызвал ужесточение условий выдачи кредитов, привел к изменению портрета среднестатистического заемщика в России. Как пишет газета "Ведомости", во-первых, заемщик постарел, а, во-вторых, - сделал карьеру или занялся бизнесом. При этом банки часто отказывают в ипотеке владельцам бизнеса, так как опасаются повышенных рисков из-за кризиса. Напомним, что дефицит ликвидности в российских банках привел к тому, что многие финансовые организации свернули программы по долгосрочным кредитам. Так, из 70 финансовых организаций, ранее работавших с ипотекой, сейчас такие кредиты выдают только 10. При этом ставки у некоторых банков приближаются к 30 процентам годовых.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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