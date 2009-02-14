Тагильские милиционеры сегодня возвращаются из Владикавказа

Тагильские милиционеры возвращаются сегодня из командировки на Северный Кавказ. 40 сотрудников ОМОН охраняли общественный порядок во Владикавказе. Их командировка длилась полгода. Так совпало, что командировка тагильчан в Северную Осетию началась сразу после того, как Грузия атаковала Цхинвал. Инцидент начался 8-го августа, а тагильчане отправились во Владикавказ 16-го числа. И вот спустя полгода тагильские омоновцы возвращаются домой!