TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2009, 09:38

Published 14 февраля 2009, 09:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Ветераны войны в Афганистане отмечают 20-летие вывода войск

14 февраля 2009, 09:38
Ветераны войны в Афганистане отмечают 20-летие вывода войск

Ветераны войны в Афганистане отмечают 20-летие вывода войск. Сегодня они встретились на торжественном городском собрании в театре драмы. Им вручены памятные медали. В Афганистане воевали более 8-ми тысяч уральцев. В том числе более семисот тагильчан, 22 погибли. А 15-го февраля – в саму 20-ю годовщину вывода войск из Афганистана, тагильские ветераны соберутся у мемориала памяти воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34