Ветераны войны в Афганистане отмечают 20-летие вывода войск. Сегодня они встретились на торжественном городском собрании в театре драмы. Им вручены памятные медали. В Афганистане воевали более 8-ми тысяч уральцев. В том числе более семисот тагильчан, 22 погибли. А 15-го февраля – в саму 20-ю годовщину вывода войск из Афганистана, тагильские ветераны соберутся у мемориала памяти воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты.