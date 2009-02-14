Загранпаспорта нового образца смогут оформлять тагильчане

Оформление современного загранпаспорта по-прежнему займет один месяц.Тем же, кому необходимо оформить документ срочно, получат паспорта ещестарого образца. Они будут тоже действительны. И стоимость их останетсяпрежней – 400 рублей. А вот новые – чуть дороже. Госпошлина за нихсоставляет одну тысячу рублей. Для оформления документа новейшегообразца необходимо обращаться в миграционную службу по адресу: КарлаМаркса, 53. Чтобы сэкономить время, подготовьте заранее пакетдокументов. Это две заполненные анкеты. Скачать их можно в Интернете -на официальном сайте управления федеральной миграционной службы поСвердловской области: www. ufms-ural.ru. А вот фотографии не надоприпасать. Их сделают на месте. В целом, как отметил начальникнижнетагильского отдела управления федеральной миграционной службыГригорий Сорокин, пакет документов практически не изменился.