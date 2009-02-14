Загранпаспорта нового образца смогут оформлять тагильчане

Posted 14 февраля 2009, 10:53
Published 14 февраля 2009, 10:53
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Такие паспорта уже используются в США и странах Европы, а в будущем они станут едиными документами во всем мире.
Оформление современного загранпаспорта по-прежнему займет один месяц.Тем же, кому необходимо оформить документ срочно, получат паспорта ещестарого образца. Они будут тоже действительны. И стоимость их останетсяпрежней – 400 рублей. А вот новые – чуть дороже. Госпошлина за нихсоставляет одну тысячу рублей. Для оформления документа новейшегообразца необходимо обращаться в миграционную службу по адресу: КарлаМаркса, 53. Чтобы сэкономить время, подготовьте заранее пакетдокументов. Это две заполненные анкеты. Скачать их можно в Интернете -на официальном сайте управления федеральной миграционной службы поСвердловской области: www. ufms-ural.ru. А вот фотографии не надоприпасать. Их сделают на месте. В целом, как отметил начальникнижнетагильского отдела управления федеральной миграционной службыГригорий Сорокин, пакет документов практически не изменился.
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В прошлом году такое оборудование для оформления современныхзагранпаспортов появилось в Екатеринбурге. Нижний Тагил стал вторымгородом в области, получившим его. Сейчас оборудование тестируют. А ужесо следующей недели сотрудники миграционной службы будут готовы принятьпервых тагильчан, желающих получить загранпаспорта нового поколения.
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Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM