TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2009, 10:53

Published 14 февраля 2009, 10:53

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Загранпаспорта нового образца смогут оформлять тагильчане

14 февраля 2009, 10:53
Теперь тагильчане смогут получать новые загранпаспорта с чипом. Оборудование для изготовления таких загранпаспортов так называемой 70-й серии поступило в Нижний Тагил и готово к работе. В документы нового поколения будут устанавливаться специальные магнитные носители, на которые записаны индивидуальные данные и фотография. При пересечении границы эта информация будет считываться, и заноситься в специальные информационные комплексы.

Такие паспорта уже используются в США и странах Европы, а в будущем они станут едиными документами во всем мире.

Оформление современного загранпаспорта по-прежнему займет один месяц.Тем же, кому необходимо оформить документ срочно, получат паспорта ещестарого образца. Они будут тоже действительны. И стоимость их останетсяпрежней – 400 рублей. А вот новые – чуть дороже. Госпошлина за нихсоставляет одну тысячу рублей. Для оформления документа новейшегообразца необходимо обращаться в миграционную службу по адресу: КарлаМаркса, 53. Чтобы сэкономить время, подготовьте заранее пакетдокументов. Это две заполненные анкеты. Скачать их можно в Интернете -на официальном сайте управления федеральной миграционной службы поСвердловской области: www. ufms-ural.ru. А вот фотографии не надоприпасать. Их сделают на месте. В целом, как отметил начальникнижнетагильского отдела управления федеральной миграционной службыГригорий Сорокин, пакет документов практически не изменился.

{audio}/media/mp3/090213sorokin.mp3{/audio}

В прошлом году такое оборудование для оформления современныхзагранпаспортов появилось в Екатеринбурге. Нижний Тагил стал вторымгородом в области, получившим его. Сейчас оборудование тестируют. А ужесо следующей недели сотрудники миграционной службы будут готовы принятьпервых тагильчан, желающих получить загранпаспорта нового поколения.

[

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Загранпаспорт#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34