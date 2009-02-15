Медведев убежден, что Россия преодолеет последствия кризиса

"Но мы должны делать определенные действия, которые будут помогать нампреодолевать кризисные явления не только в этом году, но, возможно, и вследующем году, - продолжил он. - При этом за последнее время, запоследние 5-7 лет, мы сделали довольно серьезные запасы, мы сделалиопределенные заделы именно для того, чтобы воспользоваться ими в случаеосложнения финансово-экономической ситуации".