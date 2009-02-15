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Posted 15 февраля 2009, 17:43

Published 15 февраля 2009, 17:43

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Медведев убежден, что Россия преодолеет последствия кризиса

15 февраля 2009, 17:43

МОСКВА, 15 февраля. /ИТАР-ТАСС/. Ситуация в России в связи с кризисом -достаточно понятная и контролируемая, убежден президент РФ ДмитрийМедведев. "Вы знаете, прогнозы действительно не радуют, они довольносложные, и большинство специалистов, большинство аналитических агентствдает разные прогнозы, но они все сложные, - сказал он в беседе сведущим программы "Вести недели" Евгением Ревенко. - И, конечно, мыдолжны ориентироваться на достаточно сложный сценарий развития".

"Но это не значит, что у нас какая-то безвыходная ситуация или крайнетревожная ситуация. Нет, в целом она достаточно понятная иконтролируемая", - подчеркнул президент.

"Но мы должны делать определенные действия, которые будут помогать нампреодолевать кризисные явления не только в этом году, но, возможно, и вследующем году, - продолжил он. - При этом за последнее время, запоследние 5-7 лет, мы сделали довольно серьезные запасы, мы сделалиопределенные заделы именно для того, чтобы воспользоваться ими в случаеосложнения финансово-экономической ситуации".

Медведев убежден, что Россия преодолеет последствия кризиса. "Конечно,преодолеем, разберемся. Все будет нормально. Просто обидно, что рядвозможностей, которые открывались, нам придется, может быть, оставитьне на завтрашний день, а на послезавтрашний день", - сказал он.

"Нужно работать, нужно исполнять свои обязанности каждому на своемместе. Делать это добросовестно, по-честному, не прятаться никуда, итогда все получится", - подчеркнул глава государства.

#Общество
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