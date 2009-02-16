Итоги «Лыжни России» подведены.

Posted 16 февраля 2009, 12:29
Published 16 февраля 2009, 12:29
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По мнению организаторов и участников мероприятия, со всемизадачами, поставленными перед уральцами перед стартом спортивногопраздника, свердловчане успешно справились. На высшем уровне былиорганизованы безопасность и питание людей, обеспечен своевременныйпроход участников по трассе.
Всего в центральной VI Уральской гонке в рамках XXVII Всероссийскихмассовых соревнований «Лыжня России — 2009» в Нижнем Тагиле принялиучастие свыше 15,5 тысяч человек. Более 13 тысяч вышли на старт гонки,еще 2,5 тысячи обслуживали мероприятие.
Владимир Вагенлейтнер, подводя итоги спортивного праздника, поздравилвсех с победой и отметил, что таким образом свердловчане ответилимировому финансовому кризису. Министр подчеркнул, что занятия спортом издоровый образ жизни в России постепенно превращаются в национальнуюидею и объединяют людей.