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Posted 16 февраля 2009, 12:29

Published 16 февраля 2009, 12:29

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Итоги «Лыжни России» подведены.

16 февраля 2009, 12:29
В Нижнем Тагиле в ней приняли участие более 15 тысяч человек Министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области Владимир Вагенлейтнер, Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева, Председатель Федерации лыжных гонок Свердловской области Дмитрий Нисковских, генеральный директор ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» Валерий Руденко, управляющий Горнозаводским управленческим округом Андрей Смирнов и победители гонки Екатерина Крылаткова и Максим Климцев приняли участие в пресс-конференции по итогам «Лыжни России — 2009».

По мнению организаторов и участников мероприятия, со всемизадачами, поставленными перед уральцами перед стартом спортивногопраздника, свердловчане успешно справились. На высшем уровне былиорганизованы безопасность и питание людей, обеспечен своевременныйпроход участников по трассе.

Всего в центральной VI Уральской гонке в рамках XXVII Всероссийскихмассовых соревнований «Лыжня России — 2009» в Нижнем Тагиле принялиучастие свыше 15,5 тысяч человек. Более 13 тысяч вышли на старт гонки,еще 2,5 тысячи обслуживали мероприятие.

Владимир Вагенлейтнер, подводя итоги спортивного праздника, поздравилвсех с победой и отметил, что таким образом свердловчане ответилимировому финансовому кризису. Министр подчеркнул, что занятия спортом издоровый образ жизни в России постепенно превращаются в национальнуюидею и объединяют людей.

#Спорт
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