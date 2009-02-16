Итоги «Лыжни России» подведены.

В Нижнем Тагиле в ней приняли участие более 15 тысяч человек Министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области Владимир Вагенлейтнер, Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева, Председатель Федерации лыжных гонок Свердловской области Дмитрий Нисковских, генеральный директор ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» Валерий Руденко, управляющий Горнозаводским управленческим округом Андрей Смирнов и победители гонки Екатерина Крылаткова и Максим Климцев приняли участие в пресс-конференции по итогам «Лыжни России — 2009».