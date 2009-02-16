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Posted 16 февраля 2009, 11:07

Published 16 февраля 2009, 11:07

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Легкоатлеты УВЗ завоевали 7 медалей на Чемпионате России

16 февраля 2009, 11:07
Легкоатлеты УВЗ завоевали 7 медалей на Чемпионате России

В Москве на чемпионате России по легкой атлетике представители Уралвагонзавода завоевали 7 медалей. Четыре из них – золотые. Мария Савинова победила в финале бега на 800 метров, показав второй результат сезона в мире – 1 минута 59,45 секунды. Дарья Сафонова стала серебряным призером на дистанции 400 метров. Иван Нестеров занял второе место в беге на 800 метров. Три золотых медали легкоатлеты «Спутника» завоевали в эстафетном беге. По итогам чемпионата России Мария Савинова и Дарья Сафонова включены в состав национальной сборной и примут участие в чемпионате Европы, который пройдет с 6 по 8 марта в итальянском Турине.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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