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Posted 16 февраля 2009, 12:21

Published 16 февраля 2009, 12:21

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

«Лыжня России» вызывает только положительные эмоции

16 февраля 2009, 12:21
После старта первого спортивного забега состоялся выход к прессе, в котором приняли участие председатель Правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, министр по физкультуре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер и мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева.

Первые лица области и города-хозяина центральной гонки отметиливысокую эффективность «Лыжни России» как массового спортивногопраздника. Виктор Кокшаров заявил, что такие мероприятия дают людямогромный заряд положительных эмоций, учат их трудолюбию, выносливости,воле к победе. Владимир Вагенлейтнер отметил, что всегда бегает на«Лыжне России», а в этом году сам принимал лыжную трассу и уже наканунепрошел ее всю. Валентина Исаева, для которой это первое участие в«Лыжне России» в качестве главы города, поделилась с журналистамисвоими эмоциями. По ее словам, сегодня мэр увидела на мероприятиимножество веселых, радостных, полных сил и энергии людей, которые самидля себя делают настоящий праздник. В качестве собственногонововведения она предложила устроить после лыжной гонки еще и дискотекуна снегу, чтобы люди смогли получить как можно больше положительныхэмоций от сегодняшнего дня.

#Спорт
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