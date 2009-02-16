«Лыжня России» вызывает только положительные эмоции

Первые лица области и города-хозяина центральной гонки отметиливысокую эффективность «Лыжни России» как массового спортивногопраздника. Виктор Кокшаров заявил, что такие мероприятия дают людямогромный заряд положительных эмоций, учат их трудолюбию, выносливости,воле к победе. Владимир Вагенлейтнер отметил, что всегда бегает на«Лыжне России», а в этом году сам принимал лыжную трассу и уже наканунепрошел ее всю. Валентина Исаева, для которой это первое участие в«Лыжне России» в качестве главы города, поделилась с журналистамисвоими эмоциями. По ее словам, сегодня мэр увидела на мероприятиимножество веселых, радостных, полных сил и энергии людей, которые самидля себя делают настоящий праздник. В качестве собственногонововведения она предложила устроить после лыжной гонки еще и дискотекуна снегу, чтобы люди смогли получить как можно больше положительныхэмоций от сегодняшнего дня.