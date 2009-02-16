Малый и средний бизнес может перейти на зарплату в конвертах

Доля теневых зарплат в Свердловской области вырастет на 50 процентов. Как сообщает радиостанция «ЭМЕ», этого не исключает директор ассоциации «Налоги России» Игорь Теущаков. По его словам, рост произойдет, в основном, за счет предприятий малого и среднего бизнеса. Зарплаты в конвертах невыгодны, прежде всего, наемным рабочим, поскольку работодатель, уходя от налогов, перечисляет гораздо меньше денег на социальные программы, - пенсии, страховки и так далее. Кроме того, в случае увольнения – компенсация начисляется из белой части выплат, - отмечают эксперты.