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Posted 16 февраля 2009, 11:07

Published 16 февраля 2009, 11:07

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Малый и средний бизнес может перейти на зарплату в конвертах

16 февраля 2009, 11:07
Малый и средний бизнес может перейти на зарплату в конвертах

Доля теневых зарплат в Свердловской области вырастет на 50 процентов. Как сообщает радиостанция «ЭМЕ», этого не исключает директор ассоциации «Налоги России» Игорь Теущаков. По его словам, рост произойдет, в основном, за счет предприятий малого и среднего бизнеса. Зарплаты в конвертах невыгодны, прежде всего, наемным рабочим, поскольку работодатель, уходя от налогов, перечисляет гораздо меньше денег на социальные программы, - пенсии, страховки и так далее. Кроме того, в случае увольнения – компенсация начисляется из белой части выплат, - отмечают эксперты.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Строительство#Ремонт#Общество
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