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Posted 16 февраля 2009, 12:26

Published 16 февраля 2009, 12:26

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

На «Лыжне России» выиграли и тагильские семьи

16 февраля 2009, 12:26
Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева наградила ценными подарками победителей «Лыжни России — 2009» среди людей с ограниченными возможностями, а также тагильские семьи, которые вышли на лыжню в наиболее расширенном составе.

Среди спортсменов с ограниченными возможностями призы получилиМихалина Лысова и Екатерина Кротова. Обе являются неоднократнымипризерами и победителями чемпионатов России, международныхсоревнований, участницами и призерами Чемпионата мира по лыжным гонкамсреди спортсменов с ограниченными возможностями 2009 года в Финляндии.

Были также награждены самые спортивные семьи Нижнего Тагила.В Ленинском районе такой стала семья Рябковых (9 ее представителейприняли участие в гонке), в Тагилстроевском районе — семья Иваницких (6представителей), в Дзержинском районе — семья Белоусовых (7представителей).

#Спорт
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