На «Лыжне России» выиграли и тагильские семьи

Posted 16 февраля 2009, 12:26
Published 16 февраля 2009, 12:26
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Среди спортсменов с ограниченными возможностями призы получилиМихалина Лысова и Екатерина Кротова. Обе являются неоднократнымипризерами и победителями чемпионатов России, международныхсоревнований, участницами и призерами Чемпионата мира по лыжным гонкамсреди спортсменов с ограниченными возможностями 2009 года в Финляндии.
Были также награждены самые спортивные семьи Нижнего Тагила.В Ленинском районе такой стала семья Рябковых (9 ее представителейприняли участие в гонке), в Тагилстроевском районе — семья Иваницких (6представителей), в Дзержинском районе — семья Белоусовых (7представителей).