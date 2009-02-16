На «Лыжне России» выиграли и тагильские семьи

Среди спортсменов с ограниченными возможностями призы получилиМихалина Лысова и Екатерина Кротова. Обе являются неоднократнымипризерами и победителями чемпионатов России, международныхсоревнований, участницами и призерами Чемпионата мира по лыжным гонкамсреди спортсменов с ограниченными возможностями 2009 года в Финляндии.