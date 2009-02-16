На лыжню в Нижнем Тагиле вышли более 13 тысяч человек

Posted 16 февраля 2009, 11:07
Published 16 февраля 2009, 11:07
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
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За весь день в медпункт обратился только один человек – у него заболел живот. Не произошло никакого сбоя в ходе праздника и тогда, когда участники массового забега вышли на старт на полчаса раньше, рассказал генеральный директор НТИИМ Валерий Руденко. За безопасность и хорошее настроение всех участников Лыжни России нужно благодарить как раз те 2,5 тысячи обслуживающего персонала. А мелкие недостатки, которые были обнаружены, будут учтены к следующему году, пообещала глава города Валентина Исаева.
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А в этом году всех посетивших полигон в этот солнечно-морозный день ждали зрелищные спортивные гонки, пробежка на лыжах в массовом старте и традиционная «солдатская каша». В двух спортивных забегах впервые за долгое время победили тагильчане. Так у юношей первым стал Максим Климцев. А спортивный забег среди женщин выиграла тагильчанка Екатерина Крылаткова. Оба они – спортсмены клуба «Спутник». Среди девушек в спортивном забеге победителем стала Екатерина Биктагирова.
Призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов первенствовал в главном спортивном старте у мужчин. Зима в любви к лыжам уравняла всех. Зрители наблюдали, как на лыжню встали члены Правительства Свердловской области, главы городов Среднего Урала, депутаты. Подарки получили участники старта с ограниченными возможностями, а также тагильские семьи, которые вышли на лыжню в расширенном составе. А чтобы люди смогли получить как можно больше положительных эмоций от спортивного праздника, Валентина Исаева предложила устроить после лыжной гонки еще и дискотеку на снегу. Кстати, сама мэр тоже любит спорт.
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А министр Владимир Вагенлейтнер видит в спорте национальную идею, которая поможет россиянам объединиться во времена кризиса.
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Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM