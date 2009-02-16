На лыжню в Нижнем Тагиле вышли более 13 тысяч человек

На лыжню в Нижнем Тагиле вышли более 13 тыс. человек. Эту цифру озвучил министр по физической культуре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер, подводя итоги центральной Уральской гонки «Лыжня России2009». Ещё 2,5 тысячи обслуживали спортивный праздник на полигоне института испытания металлов. Таким образом, в тагильской «Лыжне России» приняли участие более 15 тысяч человек. Организовать такой грандиозный праздник не легко. Тем более, что до середины декабря на Урале практически не было снега. Кстати, Владимир Вагенлейтнер отметил, что трасса в Нижнем Тагиле была лучше, чем на чемпионате мира по биатлону в Корее.