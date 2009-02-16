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Posted 16 февраля 2009, 11:07

Published 16 февраля 2009, 11:07

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

На лыжню в Нижнем Тагиле вышли более 13 тысяч человек

16 февраля 2009, 11:07

На лыжню в Нижнем Тагиле вышли более 13 тыс. человек. Эту цифру озвучил министр по физической культуре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер, подводя итоги центральной Уральской гонки «Лыжня России2009». Ещё 2,5 тысячи обслуживали спортивный праздник на полигоне института испытания металлов. Таким образом, в тагильской «Лыжне России» приняли участие более 15 тысяч человек. Организовать такой грандиозный праздник не легко. Тем более, что до середины декабря на Урале практически не было снега. Кстати, Владимир Вагенлейтнер отметил, что трасса в Нижнем Тагиле была лучше, чем на чемпионате мира по биатлону в Корее.

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За весь день в медпункт обратился только один человек – у него заболел живот. Не произошло никакого сбоя в ходе праздника и тогда, когда участники массового забега вышли на старт на полчаса раньше, рассказал генеральный директор НТИИМ Валерий Руденко. За безопасность и хорошее настроение всех участников Лыжни России нужно благодарить как раз те 2,5 тысячи обслуживающего персонала. А мелкие недостатки, которые были обнаружены, будут учтены к следующему году, пообещала глава города Валентина Исаева.

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А в этом году всех посетивших полигон в этот солнечно-морозный день ждали зрелищные спортивные гонки, пробежка на лыжах в массовом старте и традиционная «солдатская каша». В двух спортивных забегах впервые за долгое время победили тагильчане. Так у юношей первым стал Максим Климцев. А спортивный забег среди женщин выиграла тагильчанка Екатерина Крылаткова. Оба они – спортсмены клуба «Спутник». Среди девушек в спортивном забеге победителем стала Екатерина Биктагирова.

Призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов первенствовал в главном спортивном старте у мужчин. Зима в любви к лыжам уравняла всех. Зрители наблюдали, как на лыжню встали члены Правительства Свердловской области, главы городов Среднего Урала, депутаты. Подарки получили участники старта с ограниченными возможностями, а также тагильские семьи, которые вышли на лыжню в расширенном составе. А чтобы люди смогли получить как можно больше положительных эмоций от спортивного праздника, Валентина Исаева предложила устроить после лыжной гонки еще и дискотеку на снегу. Кстати, сама мэр тоже любит спорт.

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А министр Владимир Вагенлейтнер видит в спорте национальную идею, которая поможет россиянам объединиться во времена кризиса.

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Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Спорт
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