Найти работу можно будет на ярмарке вакансий в среду

Очередную ярмарку вакансий проводит нижнетагильский центр занятости. Она посвящена месячнику защитников отечества. Поэтому акцент сделан на рабочие места для мужчин. Вакансии на ярмарку предоставили более 10-ти предприятий. Это исправительные учреждения, управление внутренних дел, военный комиссариат, промышленные предприятия. Будут на ярмарке и работодатели, предлагающие работу вахтовым методом. Впрочем, женщины тоже смогут на этой ярмарке вакансий подыскать работу. Для них есть вакансии в исправительных и лечебных учреждениях, а также в детских садах. Состоится ярмарка вакансий 18-го февраля с 9-ти утра до полудня по адресу Газетная, 45-А. Добавлю, по данным центра занятости, каждую неделю около 30-ти предприятий заявляют свободные рабочие места. Сейчас в базе данных 1300 вакансий. С начала года около 900 тагильчан сумели найти работу по своей специальности. Учебные учреждения Нижнего Тагила предлагают услуги по переобучению на востребованные в настоящее время профессии. Среди них НТИ УГТУ-УПИ, Центр подготовки персонала Евраз-Урал, Уральский институт экономики, управления и права.