НТМК увеличивает выпуск продукции, а УВЗ разрабатывает программу «Трактор»

На НТМК растет выпуск продукции. Если в январе металлурги произвели 200 тысяч тонн стали, то в феврале ожидается уже 286 тысяч тонн, а в марте, специалисты прогнозируют рост загрузки конвертерного цеха до 99% и прокатного производства до 72%. Это позволит увеличить выпуск стали до 316 тысяч тонн. Об этом было заявлено на городском антикризисном штабе. На Уралвагонзаводе разрабатывается программа «Трактор», которая позволит загрузить производственные мощности. В сфере торговли, питания и услуг появится больше рабочих мест. Руководители филиалов Сбербанка России и «Транскредитбанка» сообщили, что все просьбы заемщиков по реструктуризации долга по кредитам удовлетворяются. И несмотря на снижение спроса на кредиты, их продолжают выдавать.