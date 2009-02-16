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Posted 16 февраля 2009, 11:07

Published 16 февраля 2009, 11:07

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

НТМК увеличивает выпуск продукции, а УВЗ разрабатывает программу «Трактор»

16 февраля 2009, 11:07
НТМК увеличивает выпуск продукции, а УВЗ разрабатывает программу «Трактор»

На НТМК растет выпуск продукции. Если в январе металлурги произвели 200 тысяч тонн стали, то в феврале ожидается уже 286 тысяч тонн, а в марте, специалисты прогнозируют рост загрузки конвертерного цеха до 99% и прокатного производства до 72%. Это позволит увеличить выпуск стали до 316 тысяч тонн. Об этом было заявлено на городском антикризисном штабе. На Уралвагонзаводе разрабатывается программа «Трактор», которая позволит загрузить производственные мощности. В сфере торговли, питания и услуг появится больше рабочих мест. Руководители филиалов Сбербанка России и «Транскредитбанка» сообщили, что все просьбы заемщиков по реструктуризации долга по кредитам удовлетворяются. И несмотря на снижение спроса на кредиты, их продолжают выдавать.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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