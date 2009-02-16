Победителей «Лыжни России» наградили сертификатами и призами

Posted 16 февраля 2009, 12:24
Published 16 февраля 2009, 12:24
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Среди девушек в спортивном забеге победителем стала ЕкатеринаБиктагирова. У юношей первым стал Максим Климцев. Оба получили помимокубков и дипломов сертификаты на сумму 30 тысяч рублей.
Спортивный забег среди женщин выиграла тагильчанка ЕкатеринаКрылаткова. Призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов первенствовал вглавном спортивном старте у мужчин. Екатерине и Ивану были врученысертификаты на сумму в 50 тысяч рублей. Кроме того, Иван получил приз— снегоход