Победителей «Лыжни России» наградили сертификатами и призами

В церемонии награждения победителей спортивных забегов, проведенных в рамках XXVII массовых соревнований «Лыжня России — 2009» приняли участие министр по физической культуре спорту и туризму Владимир Вагнелейтнер и Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева. Они вручили специальные кубки, дипломы и призы лыжникам, занявшим с первого по шестое места в четырех номинациях.