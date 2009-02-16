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Posted 16 февраля 2009, 12:24

Published 16 февраля 2009, 12:24

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Победителей «Лыжни России» наградили сертификатами и призами

16 февраля 2009, 12:24
В церемонии награждения победителей спортивных забегов, проведенных в рамках XXVII массовых соревнований «Лыжня России — 2009» приняли участие министр по физической культуре спорту и туризму Владимир Вагнелейтнер и Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева. Они вручили специальные кубки, дипломы и призы лыжникам, занявшим с первого по шестое места в четырех номинациях.

Среди девушек в спортивном забеге победителем стала ЕкатеринаБиктагирова. У юношей первым стал Максим Климцев. Оба получили помимокубков и дипломов сертификаты на сумму 30 тысяч рублей.

Спортивный забег среди женщин выиграла тагильчанка ЕкатеринаКрылаткова. Призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов первенствовал вглавном спортивном старте у мужчин. Екатерине и Ивану были врученысертификаты на сумму в 50 тысяч рублей. Кроме того, Иван получил приз— снегоход

#Спорт
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