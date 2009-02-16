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Posted 16 февраля 2009, 12:10

Published 16 февраля 2009, 12:10

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Премьер Виктор Кокшаров открыл шестую Уральскую лыжную гонку в Нижнем Тагиле

16 февраля 2009, 12:10
Председатель Правительства Свердловской области Виктор Кокшаров открыл сегодня на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов центральную VI Уральскую лыжную гонку в рамках проведения всероссийских массовых соревнований «Лыжня России — 2009».

Вместе с премьером лыжников приветствовали министр по физическойкультуре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер, глава города НижнийТагил Валентина Исаева, депутат областной думы и двукратный Олимпийскийчемпион по биатлону Сергей Чепиков.

В параде спортсменов, который предшествовал старту первого забега,приняли участие лыжники из Верхней и Нижней Салды, Новоуральска,Нижнего Тагила и других муниципальных образований Горнозаводскогоуправленческого округа.

#Спорт
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