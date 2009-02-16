Премьер Виктор Кокшаров открыл шестую Уральскую лыжную гонку в Нижнем Тагиле

Posted 16 февраля 2009, 12:10
Published 16 февраля 2009, 12:10
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Вместе с премьером лыжников приветствовали министр по физическойкультуре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер, глава города НижнийТагил Валентина Исаева, депутат областной думы и двукратный Олимпийскийчемпион по биатлону Сергей Чепиков.
В параде спортсменов, который предшествовал старту первого забега,приняли участие лыжники из Верхней и Нижней Салды, Новоуральска,Нижнего Тагила и других муниципальных образований Горнозаводскогоуправленческого округа.