Пятница, 13-е стала роковым днем для дерзкой мошенницы

Мошенница за солидное вознаграждение обещала водителям, нарушившим правила, спасти от лишения прав. Но, получив деньги, скрывалась. 25-ти летняя женщина представлялась сотрудником милиции со звучной фамилией Жукотанская. Полгода назад по этой схеме она обманула жителя Тагилстроевского района. Мошенница взяла у него 37 тысяч рублей и пропала. Потом были и другие пострадавшие. Сотрудники ОБЭП установили личность обманщицы. А чтобы задержать ее, разыграли спектакль. Оперативник выступил в роли очередного клиента. По телефону он сообщил мнимой Жукотанской: от приятелей узнал, что она может помочь избежать наказания за управление автомашиной в нетрезвом виде и сохранить права. Преступница явилась на встречу в пятницу 13 февраля. В качестве первого взноса мошенница потребовала 15 тысяч и в этот момент была задержана. Установлена ее причастность к трём таким преступлениям. Но, похоже, потерпевших намного больше. Если вы пострадали от рук мнимой Жукотанской, обратитесь в ОБЭП Тагилстроевского района по адресу Красная,10 или позвоните по телефону 97-65-22.