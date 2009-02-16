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Posted 16 февраля 2009, 11:07

Published 16 февраля 2009, 11:07

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Служебные квартиры тагильчан станут собственными

16 февраля 2009, 11:07
Служебные квартиры тагильчан станут собственными

Основанием для этого права служат не только 10 лет работы на предприятии, выдавшем жилплощадь, но и другие традиционные статьи социальной защиты: потеря кормильца, ликвидация предприятия и сокращение штатов, инвалидность и другие. Многие тагильчане очень ждали это решение. Сегодня в Нижнем Тагиле 332 служебных помещения. 171 квартира не требует обследования и подлежит приватизации. По всем вопросам нужно обращаться в приемную жилищного управления администрации города по телефону: 41-21-35, либо в районные администрации.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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