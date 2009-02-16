Тагильчанка получила условный срок за выдумку о своем похищении

Молодая тагильчанка приговорена к условному сроку за выдумку о своем похищении. Как сообщает ДжастМедиа, выяснилось, что 21-о летняя женщина придумала такую легенду, чтобы оправдать перед родными свое отсутствие в течение нескольких дней. 5 ноября она обратилась в дежурную часть Ленинского РОВД и рассказала, что неизвестные ее якобы похитили и изнасиловали. Позже выяснилось, что все это - фантазии молодой женщины. За заведомо ложный донос о преступлении суд приговорил тагильчанку к 4-м месяцам лишения свободы условно. Суд учел, что женщина раскаялась.