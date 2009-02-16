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Posted 16 февраля 2009, 11:07

Published 16 февраля 2009, 11:07

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Тагильчанка получила условный срок за выдумку о своем похищении

16 февраля 2009, 11:07
Тагильчанка получила условный срок за выдумку о своем похищении

Молодая тагильчанка приговорена к условному сроку за выдумку о своем похищении. Как сообщает ДжастМедиа, выяснилось, что 21-о летняя женщина придумала такую легенду, чтобы оправдать перед родными свое отсутствие в течение нескольких дней. 5 ноября она обратилась в дежурную часть Ленинского РОВД и рассказала, что неизвестные ее якобы похитили и изнасиловали. Позже выяснилось, что все это - фантазии молодой женщины. За заведомо ложный донос о преступлении суд приговорил тагильчанку к 4-м месяцам лишения свободы условно. Суд учел, что женщина раскаялась.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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