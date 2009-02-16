VIP-забег Уральской лыжной гонки выиграл Дмитрий Нисковских

В рамках центральной шестой Уральской лыжной гонки «Лыжня России — 2009» был дан старт забегу, в котором приняли участие особо важные гости спортивного праздника. Среди VIP-лыжников можно было увидеть членов Правительства Свердловской области, глав городов Среднего Урала, депутатов, руководителей самого различного ранга. Всего в забеге приняли участие около 100 человек. Первым к финишу, как и ожидалось, пришел Президент Федерации лыжных гонок Свердловской области, мастер спорта России по лыжным гонкам, депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Нисковских.