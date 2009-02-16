VIP-забег Уральской лыжной гонки выиграл Дмитрий Нисковских. Многие региональные участники «Лыжни России-2009» победу в забеге особо важных персон предрекали именно ему. И не случайно. Кроме того, что Дмитрий Нисковских - депутат Областной Думы, он же мастер спорта России по лыжным гонкам и Президент Федерации лыжных гонок Свердловской области. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, в VIP-забеге приняли участие около 100 человек. Это члены Правительства Свердловской области, главы городов Среднего Урала, депутаты и руководители самого различного ранга. Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева в этот раз на лыжи не встала. Но вообще-то любит лыжные прогулки. Кроме того, раньше играла в теннис, занималась греблей и даже вела производственную гимнастику.