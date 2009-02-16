TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 2009, 11:07

Published 16 февраля 2009, 11:07

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Знаешь свои права – получи приз!

16 февраля 2009, 11:07
Знаешь свои права – получи приз!

Тагильчане, лучше всех знающие «Закон о защите прав потребителей», получат призы. Конкурс на знание прав потребителей объявили Роспотребнадзор и центр гигиены и эпидемиологии. Конкурс пройдет в рамках празднования Всемирного Дня потребителей. Мы отметим его 15-го марта. Условия участия в конкурсе, а также вопросы, на которые нужно ответить, будут опубликованы во всех газетах Нижнего Тагила. Как рассказала нам главный специалист-эксперт нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Елена Сатрикова, такой конкурс проводится уже во второй раз. Его победители получат ценные призы. Конкурсная комиссия определит 3-х победителей, сумевших ответить правильно на большинство вопросов анкеты. Принять участие в конкурсе на знание «Закона о защите прав потребителей» может любой тагильчанин или житель пригорода. Единственное условие – человек должен быть старше 14-ти лет. Добавлю, что конкурс продлится до 19-го марта. А первые анкеты в городских газетах появятся в конце этой недели.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34