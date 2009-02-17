49 молодых семей не могут купить жилье с помощью государства

Депутаты городской Думы примут участие в судьбе молодых семей, попавших в программу «Доступное жилье», но не сумевших его пока купить. По программе, напомню, до 40-ка процентов стоимости квартиры или дома оплачивает государство. В прошлом году 92 тагильские семьи попали в эту программу и получили сертификаты. Но жилье смогли приобрести только 43. Еще 49 имеют на руках только свидетельства, срок которых истекает в ближайшие дни. А значит, эти семьи могут потерять право на приобретение жилья с помощью государственных денег. Причина в том, что областной бюджет до сих пор не перечислил Нижнему Тагилу 32,5 миллиона рублей на финансирование программы «Доступное жилье молодым семьям». Как рассказали нам в аппарате нижнетагильской городской Думы, глава города Валентина Исаева уже поднимала этот вопрос в областном министерстве финансов. Сегодня на заседании думской комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту депутаты поддержали инициативу мэра и тоже направят письмо в министерство финансов Свердловской области. Нижнетагильская городская Дума приглашает принять участие в публичных слушаниях. Они будут посвящены внесению изменений в Устав Нижнего Тагила. Это связано со вступлением в силу ряда федеральных законов. Публичные слушания состоятся в четверг, 19 февраля в малом зале Общественно-политического центра по адресу Ленина, 31. Начало слушаний – в 14 часов. Приглашаются все желающие.