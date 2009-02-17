50 заявок на использование материнского капитала для погашения ипотеки поступило от тагильчан

И уже завтра, 18 февраля станет известно, есть ли по этим заявлениям положительные решения. Всего за последний месяц в пенсионный фонд Свердловской области поступило почти 650 подобных заявок, по каждому идет проверка. Напомню, что первой в Свердловской области воспользоваться возможностью выплаты ипотеки из средств материнского капитала сможет жительница Красноуфимска.