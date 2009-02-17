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Posted 17 февраля 2009, 11:39

Published 17 февраля 2009, 11:39

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

50 заявок на использование материнского капитала для погашения ипотеки поступило от тагильчан

17 февраля 2009, 11:39
50 заявок на использование материнского капитала для погашения ипотеки поступило от тагильчан

И уже завтра, 18 февраля станет известно, есть ли по этим заявлениям положительные решения. Всего за последний месяц в пенсионный фонд Свердловской области поступило почти 650 подобных заявок, по каждому идет проверка. Напомню, что первой в Свердловской области воспользоваться возможностью выплаты ипотеки из средств материнского капитала сможет жительница Красноуфимска.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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