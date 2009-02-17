Договоры КАСКО автомобилисты заключают все реже

Posted 17 февраля 2009, 11:39
Published 17 февраля 2009, 11:39
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Число страховок КАСКО в Свердловской области сократилось на треть. В условиях кризиса автомобилисты отказываются от добровольного страхования машин, - говорят эксперты. Кроме того, сейчас приостановлена продажа авто в кредит, по которым страхование КАСКО было обязательным условием. Вместе с тем, стоимость этого вида страхования увеличивается, отмечает «Интерфакс».
Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM