Если фигура - «груша»…

Posted 17 февраля 2009, 19:55
Published 17 февраля 2009, 19:55
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
ГРУША: ИЗЛИШКИ ЖЕНСТВЕННОСТИ
Жир накапливается в "женственных местах": на бедрах и животе. К 50годам такая фигура все больше округляется. Мышечной ткани у "груш"немного, а поскольку жир горит именно в мышцах, то вес терятьобладательницам подобной фигуры трудно. Но можно!
Как вам питаться:
Как двигаться:
ЯБЛОКО: ТАЛИЯ, ВЕРНИСЬ!
"Кладовые" формируются в области талии. Самое коварное время –"золотая осень", а именно возраст около 50 лет. Количество женскихполовых гормонов уменьшается, мужских, напротив, увеличивается...Словом, неслучайно подобное распределение "запасов" по телу диетологиназывают "ожирением по мужскому типу". Обладатели фигуры, похожей наяблоко, чаще страдают диабетом, гипертонией и атеросклерозом. А теперьхорошая новость: жир с талии уходит быстрее и легче, чем с бедер.
Как питаться:
Как двигаться:
СПАРЖА: НЕЖНОСТЬ ИЛИ СЛАБОСТЬ
Этакий ровный нежный побег. У дам с подобным типом фигуры быстрый обменвеществ, и, скорее, недостаточный, чем избыточный вес. С одной стороны,все завидуют – такая удача! Ешь, что хочешь, и не толстеешь. Но, сдругой стороны, мышц, действительно, маловато. Из-за их нехватки после50 лет, когда начинаются гормональные изменения, фигура становитсяпохожей на лыжную палку. Если же "спаржа" начинает набирать вес, толегко может превратиться в "яблоко".
Как питаться:
Как двигаться:
Текст: Пяйви БОЯХЧАН