Если фигура - «груша»…

Этакий ровный нежный побег. У дам с подобным типом фигуры быстрый обменвеществ, и, скорее, недостаточный, чем избыточный вес. С одной стороны,все завидуют – такая удача! Ешь, что хочешь, и не толстеешь. Но, сдругой стороны, мышц, действительно, маловато. Из-за их нехватки после50 лет, когда начинаются гормональные изменения, фигура становитсяпохожей на лыжную палку. Если же "спаржа" начинает набирать вес, толегко может превратиться в "яблоко".