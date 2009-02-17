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Posted 17 февраля 2009, 11:39

Published 17 февраля 2009, 11:39

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

«Финансовый спецназ» создается в Нижнем Тагиле

17 февраля 2009, 11:39
«Финансовый спецназ» создается в Нижнем Тагиле

В межведомственную комиссию, которая будет искать способы пополнения бюджета, войдут представители налоговой инспекции, службы судебных приставов, прокуратуры, инспекции по труду, пенсионного фонда. Возглавит комиссию заместитель Главы города по экономике и финансам Андрей Ларин. Комиссия будет работать с должниками по налогам и другим выплатам, работодателями, выплачивающими «серые» зарплаты и имеющими долги по заработной плате. Материалы на злостных должников и нарушителей будут направляться в правоохранительные органы либо в прокуратуру.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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