«Финансовый спецназ» создается в Нижнем Тагиле

В межведомственную комиссию, которая будет искать способы пополнения бюджета, войдут представители налоговой инспекции, службы судебных приставов, прокуратуры, инспекции по труду, пенсионного фонда. Возглавит комиссию заместитель Главы города по экономике и финансам Андрей Ларин. Комиссия будет работать с должниками по налогам и другим выплатам, работодателями, выплачивающими «серые» зарплаты и имеющими долги по заработной плате. Материалы на злостных должников и нарушителей будут направляться в правоохранительные органы либо в прокуратуру.