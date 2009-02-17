Ищем гормоны молодости

Мелатонин помогаетсохранить моложавую внешность за счет достаточно простого механизма. Он– природное снотворное. И отвечает за то, что вечером чувствуетсяусталость и хочется спать. А так как во сне происходит обновлениеклеток, лучший курс омоложения и придумать нельзя. Мелатонин помогаетсправляться и со стрессами, повинными в преждевременном старении.Исследования, проведенные в Санкт-Петербурге ПрезидентомГеронтологического общества РАН академиком Владимиром Анисимовым ипрофессором Владимиром Хавинсоном, показали мощные антиоксидантныесвойства мелатонина, не сравнимые с действием витаминов С и Е и многихдругих известных препаратов. Единственное "но" – дозировки подбираютсястрого индивидуально. Покупать мелатонин в аптеке на свое усмотрение – не совсем правильно. Увы, как и ДГЭА, его количество значительно уменьшается после сорока лет.