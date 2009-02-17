Ищем гормоны молодости

Posted 17 февраля 2009, 20:06
Published 17 февраля 2009, 20:06
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Суть антивозрастной эндокринологии довольно проста – добиться гормонального фона, свойственного человеку в юности.Половые гормоны –безусловные хозяева нашего хорошего самочувствия. Вспомните: климаксиграет многими дамами, точно девятый вал утлыми суденышками! Женскиесупергормоны эстрогены(известно три их вида) делают кожу гладкой и блестящей, наполняютэнергией. А последние статистические исследования показали: позжеклимакс – дольше жизнь.
Мужские гормоны (андрогены) стимулируют обмен веществ, делают человека активным, а фигуру – стройной. Самый важный среди них – тестостерон,он отвечает за нашу страстность, агрессивное и самоуверенное поведениев сексе, да и вообще в жизни, которое так выгодно отличает многихмужчин. Увы, с годами его тоже становится меньше.
Гормон роста давноиспользуют в медицине для лечения врожденной или приобретеннойостановки роста. Однако в 90-годы американские ученые открыли и егоомолаживающие свойства. Оказалось, что люди, сохранившие до глубокойстарости ясность ума и моложавость, от природы обладают его повышеннымуровнем. После шести месяцев применения гормона у шестидесятилетнихлюдей улучшилась эластичность кожи и произошла замена жировой тканимышечной!
ДГЭА. Под этойаббревиатурой скрывается гормон с непроизносимым названиемдегидроэпиандростерон. Он вырабатывается надпочечниками и являетсяполупродуктом синтеза мужских и женских половых гормонов. В 25 лет людиобладают его максимальным уровнем, но уже к 40 его количествоуменьшается вдвое. Первые опыты показали, что инъекции ДГЭАна 50% продлевали жизнь лабораторных животных, придавали имэнергичности. Впоследствии ученые установили, что низкий уровень этогогормона в крови связан с повышенным риском возникновения рака,остеопороза, инфаркта миокарда, болезни Альцгеймера. Тогда как егодостаточное количество улучшает иммунитет, приводит в порядок сон,защищает от стресса.
А еще ДГЭА определяет, будут "съеденные" калории отложены в виде жира или переработаны в энергию.
Мелатонин помогаетсохранить моложавую внешность за счет достаточно простого механизма. Он– природное снотворное. И отвечает за то, что вечером чувствуетсяусталость и хочется спать. А так как во сне происходит обновлениеклеток, лучший курс омоложения и придумать нельзя. Мелатонин помогаетсправляться и со стрессами, повинными в преждевременном старении.Исследования, проведенные в Санкт-Петербурге ПрезидентомГеронтологического общества РАН академиком Владимиром Анисимовым ипрофессором Владимиром Хавинсоном, показали мощные антиоксидантныесвойства мелатонина, не сравнимые с действием витаминов С и Е и многихдругих известных препаратов. Единственное "но" – дозировки подбираютсястрого индивидуально. Покупать мелатонин в аптеке на свое усмотрение – не совсем правильно. Увы, как и ДГЭА, его количество значительно уменьшается после сорока лет.
НАТУРАЛЬНЫЙ ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЙ
Первые гормональные препараты обязаны своим происхождениемнесчастным животным и добывались – ужас, ужас! – из их гипофиза,щитовидной железы, надпочечников, предстательной железы, яичников. Агормон роста первоначально и вовсе добывался из гипофиза умерших людей.Помимо этических моментов, употребление этих 100%-натуральных продуктовбыло чревато риском заражения и аллергии. Да и стоят такие препаратыдорого.
Революция произошла, когда ученыенаучились получать гормоны искусственным путем. Точная копиянатуральных, они были лишены их побочных эффектов.
Сегодня в антивозрастной эндокринологии используются биоидентичныегормоны (присутствующие в норме в человеческом организме). Они могутбыть натуральными и полученными генно-инженерным путем. К натуральным,в первую очередь, относятся фитоэстрогены, добытые из растений. И ДГЭАвыделяют из растения американский ямс. Однако до сих пор можновстретить и эстрогены, полученные из… мочи беременных кобыл. Толькопутем синтеза получают гормон роста, по составу он ничем не отличаетсяот натурального человеческого.
ГЛОТАТЬ? КОЛОТЬ? ЛЕПИТЬ?
Гормон роста сегодня применяется только в инъекциях. А препараты,стимулирующие выработку собственного гормона роста, – в таблетках. Да,такие тоже есть, но их может рекомендовать только врач, и только влечебных целях.
Мужские и женские гормоны часто "заключены" в кремы, гели и пластыри.Такое разнообразие форм призвано противостоять побочным эффектам и…нашей беспечности. Например, активные лошадиные эстрогены (которые втаблетках из мочи беременных кобыл) плохо влияют на печень, особенноесли применять препарат не по инструкции, поэтому заботливыефармакологи превратили пилюли в крем. А так как и крем наносят невсегда по инструкции, фармакологи разработали еще более удобные дляиспользования пластыри. Они крепятся на внешней стороне предплечья ивыделяют активные вещества в течение суток.
Мелатонин и ДГЭА доступны в таблетках и капсулах.
ПИТЬ ИЛЬ НЕ ПИТЬ
Многие пациенты убеждены: гормонотерапия не безопасна. И на самом-то деле, основания для беспокойства есть.
Сергей Шевлягин, кандидат медицинских наук, практикующий в России иАмерике, опасности гормонов не отрицал. Однако уверял, что приграмотном подходе она минимальна. "Любая заместительная терапия должнапроводиться после тщательного обследования, которое позволитпредугадать возможные побочные эффекты для каждого конкретного человекаи свести их к минимуму".
Зато профессор кафедры эндокринологии ММА им. И.М. Сеченова ВладимирФадеев к омолаживающим свойствам гормонотерапии относится с большимопасением. "При дефиците гормонов начало заместительной терапии всегдасопровождается улучшением состояния. Это и навело ученых на мысль обиспользовании гормональных препаратов для омоложения. Но их сталиназначать неоправданно широко! Сыграло роль и то, что гормональныепрепараты теперь общедоступны и производятся в промышленных масштабах… Другая проблема – отсутствие исследований отдаленного прогноза: чтобудет с людьми, которым назначена гормональная терапия, через 20, 30лет?".
ПЕРЕХОДИМ К ДЕЙСТВИЯМ
Вынесенная из бесед со специалистами мораль такова. Если и прибегатьк возрастной эндокринологии, то с большой осторожностью. А правильныйалгоритм действий таков.
Прежде чем начать терапию, вам обязательно предложат определить уровень холестерина, измерить давление, пройти стресс-тест,
ЦЕНА ВОПРОСА
ВСША сейчас около тысячи человек непрерывно получают заместительнуютерапию малыми дозами гормона роста и андрогенов в течение примернодесяти лет, и отказываться от лечения не собираются. В большинствеслучаев ограничивающим фактором для продолжения гормональной терапииявляется цена. Практически ни один препарат в России не производится,все они очень дороги. Цена полного месячного курса начинается от$1000-1200. Верхний предел не ограничен и зависит от состояния здоровьячеловека. Стандартная цена составляет около $2000 в месяц.Поддерживающая терапия, которая может назначаться спустя 12-15 месяцевот начала лечения – $800–$1500.
женщинам – сделать маммограмму, мужчинам – проверить состояниепростаты. После предварительного обследования сделают гормональныйанализ.
Причем даже лабораторные тесты показывают, насколько отличается подход анти-эйдж от традиционной медицины.Есть диапазон нормы, и разброс может быть от 1 до 99. Поэтому призначении "2", традиционный врач скажет, что это нормально. Но анти-эйджэндокринолог, который призван смотреть в будущее, отнесется кполученным данным более внимательно.
Понадобится вам в схватке со временем один гормон или несколько,зависит от состояния здоровья и цели, которой хотите добиться. Напротяжении всего лечения уровень гормонов надо регулярно перепроверять,а дозу – корректировать.
Как и у любого метода, у антивозрастной эндокринологии существуютпобочные эффекты. Например, при назначении гормона роста иногданаблюдается задержка в жидкости и повышение внутричерепного давления. Ксчастью, все эти осложнения обратимы и исчезают с изменением дозы.
Сергей Шевлягин: "Приходит пациент и жалуется: жизнь не радует, одолелаусталость. Мало ем, занимаюсь в тренажерном зале, а живот растет. Чтоделать? Измеришь уровень тестостерона, назначишь заместительную терапиюандрогенами в комплексе с гормоном роста, и он опять в полном порядке.Благодаря современным технологиям, найти идеальный рецепт для хорошегосамочувствия вполне реально. Но это трудоемкий и сложный процесс. Затоулучшается эластичность кожи, состояние волос, часть жировой тканизаменяется мышечной. Кроме того, у человека появляются желание и силычто-то с собой сделать – хотя бы обратиться к косметологу. Вечнаямолодость пока, конечно же, мечта, но есть смысл упираться допоследнего, чтобы отсрочить наступление моральной и физическойдряхлости".
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Но можно ли самим удержать свои гормоны "в зеленом диапазоне" какможно дольше? Ответ - до обидного банальные советы: меньше стресса,хороший сон, посильная физическая нагрузка в удовольствие исредиземноморская диета – много овощей, оливковое масло, морепродукты.Ну да, конечно, естественным путем, время не обмануть…
Текст: Светлана Троицкая