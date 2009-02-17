Как врачи лечатся от простуды?

Действенных средств на самом деле немало. Если правильно составитьсхему их применения (а это должен делать только врач), быстрого эффектадобиться можно. Например, если "на предвестниках простуды" сделатьинъекцию дерината, болезнь, скорее всего, не разовьется. У каждого измоих пациентов – солистов Академического ансамбля песни и пляскиРоссийской Армии имени А. В. Александрова – есть набор таких экстренныхсредств. И они в любое время суток обращаются ко мне, чтобы уточнитьдействия. Ведь голос для певца – главный рабочий инструмент. Переговорыможно отменить, а вот концертное выступление – вряд ли.