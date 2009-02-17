Как врачи лечатся от простуды?

Posted 17 февраля 2009, 20:00
Published 17 февраля 2009, 20:00
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Простуда развивается припереохлаждении, особенно если оно произошло на фоне недосыпания иусталости. Озноб, ломота в теле, заложенность носа, першение в горле –это первые симптомы и сигнал, что нужно срочно принимать решительныемеры, чтобы остановить простуду. И тогда шанс, что утром вы встанетездоровым, возрастает многократно.
Острое вирусное заболевание дает иную картину и менее оптимистичные прогнозы. ОРВИ начинаетсярезко, состояние ухудшается на глазах, повышается температура, садитсяголос, слезятся глаза. И главное, происходит это буквально ни с чего.Не перемерзали, не пили напитков со льдом… SOS-меры тоже нужны, но ихэффект, скорее всего, окажется недостаточно сильным – вы лишь на парудней ускорите выздоровление. Так что выпасть из рабочего графика,похоже, придется.
Лейла НАМАЗОВА, заместитель директора Научного центра здоровья детей РАМН:
– Я не очень приветствую лекарственные препараты. Когда возможно –обхожусь натуральными средствами. Простуда – как раз такой случай.Сосудосуживающими каплями от насморка не пользуюсь и дочь к ним неприучаю. Есть более безопасная альтернатива – промывание носа солевымраствором.
Борис МАЛЮГИН, доктор медицинскихнаук, заместитель директора по научной работе ФГУ "МНТК "Микрохирургияглаза" имени академика С. Н. Федорова:
– Я принимаю ингибиторы интерферона, причем только один из них, которыйпрошел все стадии клинических исследований. При температуре –парацетамол. Пью много чая с лимоном и медом. Верю в эффективностьполосканий при боли в горле. Хотя иногда заменяю их ингаляционнымантибиотиком или спреем на основе йода с ментолом.
Вадим КРЕЙНЕС, доктор медицинских наук, профессор, главный врач медицинской клиники:
– Мой личный рецепт – чай с медом и лимоном, горячая ванна, 1 г аспирина(желательно растворимого, если принимаете на голодный желудок) и впостель. Наутро просыпаюсь здоровым. Но если подхватил вирус, мненичего не помогает.
Олег КИСЕЛЕВ, доктор биологических наук, профессор, академик РАМН, директор НИИ гриппа РАМН:
– Болею очень редко. Поэтому в моей аптечке не многоантипростудных средств. Как правило, принимаю нестероидныепротивовоспалительные препараты, в частности индометацин. Они облегчаютсостояние. И, конечно же, чай, мед, лимон, чеснок.
Лев РУДИН, врач-отоларинголог, президент Российской академии голоса:
– Секрет успеха – в своевременности мер. Если ничего не помогает,значит, вы просто поздно начали лечиться. Так чаще всего и получается,потому что распознать предвестников простуды крайне сложно. Как понять,чем вызвана головная боль – болезнью или переменой погоды? Хотя иногдаи более явному признаку – заложенности носа – не придаем значения.
Действенных средств на самом деле немало. Если правильно составитьсхему их применения (а это должен делать только врач), быстрого эффектадобиться можно. Например, если "на предвестниках простуды" сделатьинъекцию дерината, болезнь, скорее всего, не разовьется. У каждого измоих пациентов – солистов Академического ансамбля песни и пляскиРоссийской Армии имени А. В. Александрова – есть набор таких экстренныхсредств. И они в любое время суток обращаются ко мне, чтобы уточнитьдействия. Ведь голос для певца – главный рабочий инструмент. Переговорыможно отменить, а вот концертное выступление – вряд ли.
ПРОТИВОПРОСТУДНАЯ АПТЕЧКА
Можно дополнительно принимать препараты интерферона или иммунал
Текст: Ольга Смирнова