Какой сок покупать ребенку?

На самом деле норма для ребенка – стакан в день. Американские диетологиобнаружили, что дети, выпивающие два и более стакана сока в день,обычно полнее и ниже сверстников. Это легко объяснить: в соках многолегкоусвояемых сахаров, которые могут вызывать ожирение у малоподвижныхдетей. Кроме того, соки занимают место другой пищи, необходимой дляроста, например молока.