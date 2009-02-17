Какой сок покупать ребенку?

Posted 17 февраля 2009, 15:47
Published 17 февраля 2009, 15:47
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Заблуждение 1: чем больше, тем лучше.
На самом деле норма для ребенка – стакан в день. Американские диетологиобнаружили, что дети, выпивающие два и более стакана сока в день,обычно полнее и ниже сверстников. Это легко объяснить: в соках многолегкоусвояемых сахаров, которые могут вызывать ожирение у малоподвижныхдетей. Кроме того, соки занимают место другой пищи, необходимой дляроста, например молока.
Заблуждение 2: соки в пакетах ненатуральные.
Сок из пакета – очень даже настоящий. Обычно его готовят из концентратапростым разведением. Сначала сгущают по особой щадящей технологии, втаком виде перевозят от места производства к месту розлива и уже тамвосстанавливают, добавляя хорошую артезианскую воду, и фасуют.
Заблуждение 3: свежеотжатые – лучше.
Все не так однозначно. Свежеотжатые соки лучше, если они приготовленыиз экологически безупречных плодов. Поэтому для маленьких детейдиетологи рекомендуют как раз консервированные соки, выпущенныеспециальными предприятиями по производству детского питания. Там самыйстрогий контроль, проверенные поставщики сырья и в результате сокитакого качества, какое дома обеспечить не всегда возможно.
Заблуждение 4: мультифруктовый – полезнее.
Здесь тоже не все однозначно. Малышам не стоит давать смешанные соки,пока вы не убедились, что ребенок хорошо воспринимает каждый компонентв отдельности. Если возникнет аллергия на мультифруктовый сок, вы несможете понять, что именно ее спровоцировало.
С другой стороны, дети охотнее пьют овощные соки, если их смешать сфруктовыми. Некоторым сокам недостает кислоты, в других ее слишкоммного, а вместе они могут дать полезный и гармоничный по вкусу напиток.
Заблуждение 5: фи, нектар!
Многие родители считают нектары и морсы "ненастоящими" соками. И зря.Просто из одних фруктов и ягод сок выжать легко, из других труднее, аиз третьих почти невозможно. Скажем, апельсины или виноград отдают сокпрекрасно, а сливы или персики превращаются в пюре. Поэтому изапельсинов, винограда, томатов готовят сок, а из персиков, манго,папайи, слив, абрикосов – нектар, то есть сок с мякотью, разведенный допитьевой консистенции. А сок клюквы пить просто невозможно, поэтому изнее обычно делают морс или кисель.
Одних соков недостаточно. Чтобы правильно развивались зубы, детям нужно грызть овощи и фрукты.
В любом случае нет соков более и менее полезных. И все они гораздо полезнее газировки
Текст: Наталья Коршунова