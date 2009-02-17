Место для поцелуя

О губах мы обычно вспоминаем, только когда они обветриваются и трескаются. А ведь им нужен ежедневный уход. Именно от состояния наших губ зависит и красота улыбки, и удовольствие от поцелуев. Уже это достаточный аргумент, чтобы уделять им внимание. Тем более что его потребуется совсем немного: ваши губы скажут вам спасибо, если вы уделите им буквально 2–3 минуты в день.