Место для поцелуя

Posted 17 февраля 2009, 19:53
Published 17 февраля 2009, 19:53
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН
Сколько раз в день вы чистите зубы? Несомненно, дважды — утром ивечером. Отлично! Закончили с зубами — буквально минутку слегкапомассируйте чистой (промытой от пасты) мягкой зубной щеткой кожу губ.Эта процедура улучшает кровообращение и позволяет отшелушитьомертвевшие клетки. Кроме того, массаж предупреждает преждевременноепоявление морщинок вокруг губ.
Если никак не удается справиться с уже потрескавшимися, обветреннымигубами, проведите недельный экспресс-курс: купите в аптеке жировойраствор витамина А в капсулах (по-научному – ретинола ацетат) инаносите его на губы несколько раз в день. Питательного крема на ночьэто, естественно, не отменяет.
После этого не забудьте нанести питательный крем, бальзам илигигиеническую помаду. Действие у всех этих продуктов сходное, но есть нюансы.
Для домашнего ухода выбирайте первые два варианта, а защитную наноситеперед выходом на улицу, даже если губы вроде бы не шелушатся. Весной,летом, а также зимой, отдыхая на горнолыжном курорте, обязательновыбирайте помаду с SPF.
ЦВЕТОТЕРАПИЯ
Если выйти в люди с ненакрашенными губами для вас немыслимо, губыстановятся зоной особого внимания. Покупать только проверенные марки –само собой. Но прежде чем накраситься даже самойшикарной помадой, нанесите увлажняющий бальзам для губ и дайте емувпитаться в течение 5–10 минут.
Незлоупотребляйте стойкими помадами. Их компоненты провоцируют сухость истянутость кожи, а у очень чувствительных могут вызвать аллергическуюреакцию, другие неприятные ощущения. Немедленно очистите губы, протритеотваром ромашки и смажьте обычной гигиенической помадой илирастительным маслом. Если симптомы аллергии не проходят, примитеантигистаминный препарат.
Вечером тщательно снимайте помаду специальными очищающими средствами,лучше на масляной основе (например, двухфазными make-up-ремуверов):они помогают избавиться от пигмента без особых усилий, так что вам непридется сильно растягивать кожу на губах . Если вы предпочитаетестойкие помады, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале непременнобыло специальное средство для снятия стойкой косметики.
ОСОБЫЙ УХОД
Разумеется, раз в неделю вы делаете питательные, увлажняющие илиподтягивающие маски для лица. Запараллельте этот процесс с уходом загубами. Первым делом – пилинг: нанесите легкий скраб и, слегканадавливая, помассируйте губы кончиками пальцев – круговыми движениями,в направлении от середины к краям. Через 1–2 минуты снимите средствомягкой щеточкой или спонжем.
После пилинга лучше 1–2 дня не пользоваться декоративными помадами:нежная кожа должна восстановиться. Если без помады ну совсем никак, покрайней мере предпочтите ту, что без перламутровых или светоотражающихчастиц, и наносите только поверх гигиенической. Либо временно перейдитена блеск для губ (также без светоотражающих частичек): у него легкаятекстура, и он хорошо увлажняет.
Теперь можно нанести маску – специальную для губ либо любую для сухойкожи лица: это тот редкий случай, когда продукт, предназначенный дляодной области, прекрасно работает и на другой.
Любительницы домашней косметики могут взять реванш на этом этапе: 5–10минут подержать на губах размятые авокадо, бананы или мед (но только неогурец и не лимонный сок – они не увлажняют, а, наоборот, сушат).
Снимите ватным тампоном маску и увлажните губы кремом или бальзамом.
Текст: Елена Преображенская