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Posted 17 февраля 2009, 11:39

Published 17 февраля 2009, 11:39

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Нижний Тагил будет сотрудничать с Арменией

17 февраля 2009, 11:39
Нижний Тагил будет сотрудничать с Арменией

УВЗ откроет в Армении сервисный центр по ремонту подвижного состава. Материально-технической базой для него может стать действующий станкостроительный завод в Армавирской области. Ее губернатор Ашот Каграманян заинтересовался также организацией филиала УВЗ по производству сельскохозяйственной техники. Кроме этого, Армения может взять на себя роль продавца продукции УВЗ на Востоке. Эти возможности сотрудничества обсуждали сегодня в ходе визита делегации Армении на Уралвагонзавод. В планах Армении также участие в совместных проектах с Нижним Тагилом по ресторанному бизнесу и развитие торговли.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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