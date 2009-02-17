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Posted 17 февраля 2009, 11:39

Published 17 февраля 2009, 11:39

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Сегодня - День спонтанного проявления доброты

17 февраля 2009, 11:39
Сегодня - День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты отмечается сегодня во всем мире, сообщает сайт праздников www.calend.ru. В России этот праздник пока еще мало известен. В этот день нужно стараться быть добрым ко всем, и не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при этом, давая что-то другим или помогая им, вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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