Серовские таможенники использовали в своих отчетах «мертвые души»

Серию служебных подлогов выявили в феврале сотрудники нижнетагильской транспортной прокуратуры и отделение собственной безопасности таможни. Чтобы повысить показатели, серовские таможенники привлекали к административной ответственности ничего не подозревающих людей. Они где-то раздобыли ксерокопии их паспортов. И якобы наказывали людей за незаконное пересечение границы зоны таможенного контроля. За мнимого нарушителя таможенники даже писали объяснение, а подпись подделывали с ксерокопии паспорта. Потом по закону выносили несуществующему нарушителю предупреждение. И ставили галочку в отчете о проделанной работе. Пока выявлено 5 таких фактов. Если человек никогда в жизни не столкнется с таможней, он даже не узнает, что из него сделали нарушителя. А если пострадавшему от рук нечистоплотных таможенников придется, к примеру, растаможить автомобиль, у него могут возникнуть проблемы. Информация о выдуманном нарушении попала в базу данных Федеральной таможенной службы, рассказали нам в транспортной прокуратуре.