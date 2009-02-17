В Нижнем Тагиле растёт заболеваемость вирусными инфекциями

Основная опасность гриппа – его осложнения. От вируса в организместрадают сердце, лёгкие и все уязвимые системы. Поэтому Елена Никоновасоветует не пренебрегать правилами профилактики. Очень важно во времяэпидемии ограничить контакты с потенциальными носителями вируса. Меньшебывайте в общественных местах, реже пользуйтесь общественнымтранспортом, не посещайте без крайней необходимости поликлиники. Такжеочень важно не переохлаждаться, ведь охлаждённый организм подверженвоздействию вирусов гриппа. А ещё чаще проводите в доме влажную уборку.