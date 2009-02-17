В Нижнем Тагиле растёт заболеваемость вирусными инфекциями

Posted 17 февраля 2009, 11:42
Published 17 февраля 2009, 11:42
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По даннымРоспотребнадзора, уровень заболеваемость ОРВИ уже превысил средниемноголетние показатели. Сейчас число заболевших приближается кпороговому значению. Наиболее часто болеют дети и подростки. Самаятревожная ситуация складывается в Дзержинском районе. Там уровеньзаболеваемости людей всех возрастов свидетельствует о началеэпидемического распространения ОРВИ. На втором месте Ленинский район.Также зафиксированы случаи гриппа. Заражение этим вирусом происходитвоздушно-капельным путём, напомнила заведующая отделением пропагандыздорового образа жизни городского врачебно-физкультурного диспансераЕлена Никонова.
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Основная опасность гриппа – его осложнения. От вируса в организместрадают сердце, лёгкие и все уязвимые системы. Поэтому Елена Никоновасоветует не пренебрегать правилами профилактики. Очень важно во времяэпидемии ограничить контакты с потенциальными носителями вируса. Меньшебывайте в общественных местах, реже пользуйтесь общественнымтранспортом, не посещайте без крайней необходимости поликлиники. Такжеочень важно не переохлаждаться, ведь охлаждённый организм подверженвоздействию вирусов гриппа. А ещё чаще проводите в доме влажную уборку.
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Разнообразьте свой рацион овощами, цитрусами, квашеной и свежейкапустой. Не забудьте про такие источники витамина С как смородина,брусника, шиповник. Не пренебрегайте репчатым луком и чесноком. А ещёможно приготовить целебный чай, поделилась рецептом Елена Никонова
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Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM