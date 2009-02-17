В Свердловской области станет больше фальшивых денег

Таков прогноз сотрудников правоохранительных органов, сообщает Накануне.Ру. В прошлом году было выявлено полторы тысячи фактов сбыта фальшивых денег, в этом году уже 148, заявил начальник отдела УБЭП ГУВД по Свердловской области Алексей Лопатин. Милиционеры считают, что в условиях кризиса люди, имеющие криминальное прошлое и не имеющие источника для получения средств к существованию, могут начать подделывать деньги. Лопатин подчеркнул, что фальшивки, которые делаются местными "умельцами" – довольно грубые. 99% качественных подделок идет из других регионов, в том числе из Дагестана, Чечни, Краснодарского края. Он также сообщил, что чаще всего подделываются тысячные и 500-рублевые купюры, реже 100-рублевые. Пятитысячные практически не подделывают.