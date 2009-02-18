TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

1-я тагильская семья закроет ипотеку материнским капиталом

18 февраля 2009, 18:38
1-я тагильская семья закроет ипотеку материнским капиталом

Первая тагильская семья сможет заплатить за ипотеку средствами материнского капитала. Сегодня Пенсионный фонд принял первое положительное решение. Ровно месяц назад семья из Ленинского района подала заявление на закрытие ипотеки материнским капиталом. Всего от тагильчан поступило 64 заявления. Они сейчас рассматриваются. По Свердловской области принято 30 положительных решений. А в целом по России 145. Первые "квартирные" кредиты будут полностью или частично погашены материнским капиталом в конце марта - начале апреля. 2 месяца отведены на перевод средств в соответствующий банк.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34