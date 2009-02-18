1-я тагильская семья закроет ипотеку материнским капиталом

Первая тагильская семья сможет заплатить за ипотеку средствами материнского капитала. Сегодня Пенсионный фонд принял первое положительное решение. Ровно месяц назад семья из Ленинского района подала заявление на закрытие ипотеки материнским капиталом. Всего от тагильчан поступило 64 заявления. Они сейчас рассматриваются. По Свердловской области принято 30 положительных решений. А в целом по России 145. Первые "квартирные" кредиты будут полностью или частично погашены материнским капиталом в конце марта - начале апреля. 2 месяца отведены на перевод средств в соответствующий банк.