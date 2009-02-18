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Posted 18 февраля 2009, 19:25

Published 18 февраля 2009, 19:25

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

4 машины с перебитыми номерами нашли автоинспекторы за неделю

18 февраля 2009, 19:25
Итоги операции против автоугонов подвели тагильские Госавтоинспекторы. Она называлась «Транскрим» и проходила в течение прошлой недели. Инспекторы ГАИ проверили, без малого, 3 тысячи автомобилей.

3 из этихмашин находились в розыске. У 4-х специалисты обнаружили признакиподделки маркировки. Так, 12-го февраля были обнаружены Жигули 12-ймодели с перебитыми номерами. При восстановлении оригинальных номеров,эксперты установили, что этот автомобиль был угнан 28-го октября сулицы Лебяжинская. Его вернут владельцу. Кроме того, за неделюинспекторы ГАИ задержали 3 автоворов.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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