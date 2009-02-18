4 машины с перебитыми номерами нашли автоинспекторы за неделю

3 из этихмашин находились в розыске. У 4-х специалисты обнаружили признакиподделки маркировки. Так, 12-го февраля были обнаружены Жигули 12-ймодели с перебитыми номерами. При восстановлении оригинальных номеров,эксперты установили, что этот автомобиль был угнан 28-го октября сулицы Лебяжинская. Его вернут владельцу. Кроме того, за неделюинспекторы ГАИ задержали 3 автоворов.