54 посетителя ярмарки вакансий приглашены на работу

Работодатель, предлагающий работу вахтовым методом, сегодня пользовался особой популярностью у тагильчан на ярмарке вакансий. Он предлагал вахту на объектах Урала и Сибири. Зарплату гарантировал от 25-ти тысяч в месяц. В результате, к нему записались 23 человека. В том числе, целая бригада из 10-ти тагильчан. Всего сегодня на ярмарку вакансий в нижнетагильский центр занятости пришли в поисках работы 480 человек. 12 работодателей предлагали им 372 вакансии. Как отметили в центре занятости, застоя на рынке труда сегодня нет. Ежедневно банк данных пополняется новыми вакансиями, но и заполняются они очень быстро. Некоторые снимаются в тот же день. Специалисты отмечают, что сегодня даже вакансии сторожа и уборщицы пользуются большой популярностью.