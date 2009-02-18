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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

54 посетителя ярмарки вакансий приглашены на работу

18 февраля 2009, 18:38
54 посетителя ярмарки вакансий приглашены на работу

Работодатель, предлагающий работу вахтовым методом, сегодня пользовался особой популярностью у тагильчан на ярмарке вакансий. Он предлагал вахту на объектах Урала и Сибири. Зарплату гарантировал от 25-ти тысяч в месяц. В результате, к нему записались 23 человека. В том числе, целая бригада из 10-ти тагильчан. Всего сегодня на ярмарку вакансий в нижнетагильский центр занятости пришли в поисках работы 480 человек. 12 работодателей предлагали им 372 вакансии. Как отметили в центре занятости, застоя на рынке труда сегодня нет. Ежедневно банк данных пополняется новыми вакансиями, но и заполняются они очень быстро. Некоторые снимаются в тот же день. Специалисты отмечают, что сегодня даже вакансии сторожа и уборщицы пользуются большой популярностью.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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