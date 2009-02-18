Бекмамбетов поставит в Голливуде еще один фильм

Posted 18 февраля 2009, 18:38
Published 18 февраля 2009, 18:38
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Тимур Бекмамбетов поставит в Голливуде фантастический триллер "Прежние дни". Возможность сыграть в нём главные роли рассматривают Роберт Дауни-младший и Риз Уизерспун. Фильм расскажет об агрессивной расе инопланетян. Они путешествуют обратно во времени, уничтожая по ходу дела население Земли. Главный герой, углубляясь всё дальше в прошлое, старается опередить вражескую расу.
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