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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Бекмамбетов поставит в Голливуде еще один фильм

18 февраля 2009, 18:38
Бекмамбетов поставит в Голливуде еще один фильм

Тимур Бекмамбетов поставит в Голливуде фантастический триллер "Прежние дни". Возможность сыграть в нём главные роли рассматривают Роберт Дауни-младший и Риз Уизерспун. Фильм расскажет об агрессивной расе инопланетян. Они путешествуют обратно во времени, уничтожая по ходу дела население Земли. Главный герой, углубляясь всё дальше в прошлое, старается опередить вражескую расу.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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