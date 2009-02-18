Бросить курить и не растолстеть

Нет такого курильщика, который не хотел бы расстаться с вредной привычкой. Но как при этом не набрать лишнего веса? В 85% случаях бывшие курильщики действительно поправляются – за год в среднем на 2-5 кг. Есть и более пессимистичные данные: человек, отказавшись от этой вредной привычки, рискует набрать до 10% от исходной массы тела! Причем, тот, кто выкуривал две пачки в день, скорее всего, располнеет сильнее тех, кто ежедневно позволял себе не больше двух-трех сигарет.