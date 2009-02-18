Бросить курить и не растолстеть

Posted 17 февраля 2009, 21:20
Published 17 февраля 2009, 21:20
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Но почему вес после отказа от курения прибывает? Тому есть несколько причин.
Излечение от отравления
Некоторые курильщики утверждают, что сигарета помогала им поддерживатьформу. Неудивительно – ведь во время курения организм был… отравлен.При сгорании сигареты выделяется 4000 различных веществ, и почти все –вредные. А при хроническом отравлении, знаете ли, поправиться трудно(вспомните хотя бы больных туберкулезом или гельминтозом – они тожестрадают от интоксикации). Стоит отказаться от токсина-сигареты, каквес немного скакнет вверх.
Жизнь с аппетитом
Никотин вызывает зависимость и нарушает синтез нейромедиаторов(веществ, участвующих в передаче нервных импульсов) – в частности,серотонина и эндорфинов. Пока процесс их образования не восстановится,экс-курильщика будет преследовать "ломка". Рассеянность,раздражительность, потеря концентрации, снижение работоспособности,депрессия, немотивированная тревога – вот лишь немногие ее проявления.
А какой антидепрессант у нас самый лучший? Правильно, лакомства.Именно они помогают организму пережить отсутствие наркотика-никотина.Готовьтесь к тому, что на сладкое потянет обязательно. И, чтобы ненабрать вес, запаситесь нежирными сладостями (например, мармеладом ипастилой), а также фруктами и сухофруктами – калорий в них гораздоменьше, чем в пирожных и тортах.
Не совмещайте отказ от курения с сидением на диете: срыв будет и там, и там.
Сосущая привычка
Еще одна задача бывшего курильщика – победить такназываемый сосательный рефлекс, то есть привычку все время что-нибудьдержать во рту. Раньше это была сигарета, а теперь еда!
Помогает все, что можно долго держать во рту, не глотая.Низкокалорийные леденцы или жевательная резинка, салат, огурцы, листьякапусты, морковку можно также жевать очень долго и при этом не боятьсяза фигуру. А вот семечкам, орешкам и чипсам лучше сразу дать "отбой":они очень жирные.
Новые вкусы и запахи
Через пару недель без сигарет просыпаются "пришибленные" никотином вкуси обоняние. Справиться с проснувшимся аппетитом, который будет особенноактивен в ближайшие три месяца, кажется нереальным. Сейчас вам какникогда необходимо питаться вкусно и разнообразно. И желательно в однои то же время. За столом сначала съедайте порцию овощей и зелени –помидоры, кабачки, огурцы, тыкву, шпинат, сладкий перец, листовойсалат, сельдерей. Они заполняют желудок, создают ощущение сытости ипоставляют в организм витамины и минеральные вещества. А чеснок ипетрушка к тому же снижают болезненную тягу к табаку.
Замедленный обмен веществ
Никотин, как и любой другой токсин, нарушает течение обменныхпроцессов. Он немного ускоряет метаболизм, но какой ценой для здоровья!После каждой сигареты сердце курильщика бьется на 10-20 ударов в минутубыстрее – именно в этом причина развития сердечно-сосудистыхзаболеваний. Никотин ухудшает всасывание пищи в кишечнике – отсюдазапоры в первые месяцы отказа от вредной привычки. Плохо влияет он и насосудистую систему – и экс-курильщики поначалу могут мучиться отспазмов сосудов.
В течение месяца после "бросания" метаболизм возвращается нанормальный, "здоровый" уровень, и в среднем снижается на 6-10%. Дляженщины 18-30 лет весом 60 кг это означает дополнительные 85-140 ккал вдень. Это немного – примерно стакан сладкого йогурта. Но еслиэкс-курильщица продолжит питаться как раньше, то за месяц можетприбавить 250-300 г, а за год – 3-4 кг. На аналогичное количествокалорий надо сократить дневной рацион, а еще лучше – увеличитьдвигательную активность.
Привычные упражнения не "работают"
Бывшим курильщикам регулярные физические нагрузки дают тот адреналин,который раньше те получали от сигарет и без которого теперь чувствуютсебя вялыми и сонными. Выбирайте такие занятия, где вы сможете самирегулировать темп и нагрузку – например, аквааэробику. Но заниматьсянадо регулярно – ежедневная прогулка на свежем воздухе полезнее, чембег через день. Кроме того, кислород помогает "провентилировать" легкиеи даже сжигает лишние калории!
Отказ от приятного ритуала
Курение – это процесс, который позволяет структурировать время, сделатьпаузу между делами. Возможно, повышение аппетита при отказе от курениясвязано с неосознаваемой попыткой заменить один ритуал другим. Ведь еда– это тоже ритуал, и тоже структурирующий время. Фактор, позволяющий нанесколько минут спастись от скуки и безделья.
Если раньше вы говорили подруге: "Пойдем, покурим!", то теперь в подобной ситуации скажете: "Пойдем, попьем чайку!"
Постарайтесь, чтобы хотя бы в восьми случаях из десяти чай был несладкий и без дополнения в виде жирных вкусностей.
Нет ни сна, ни покоя
В "чистом виде" вещество, убивающее не только лошадь,настроение не повышает и от стресса не избавляет. Сигарета успокаиваеттолько курильщиков. Чтобы не заедать стресс, пройдите курс массажа,принимайте ароматические ванны, побольше гуляйте, занимайтесь фитнесом.Ну и, конечно, почаще общайтесь с некурящими друзьями: они помогутзабыть о сигарете.
РИСКИ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Кто-то, прочитав все это, вновь засомневается: "А стоит ли бросать курить?"Конечно, стоит! Польза для здоровья в несколько раз превосходитпотери, связанные с возможным набором веса. Уже через 2 неделизначительно улучшится кровообращение. Через 5 лет риск "заработать"инфаркт уменьшится на 50%, а через 10 – сведется к минимуму. Добавьте кэтому повышение тонуса и самооценки, новые связи, знакомства,обостренный вкус к жизни – лучше сделать это прямо сейчас!
Чтобы уменьшить (или вообще избежать) прибавки в весе, некоторые врачисоветуют расставаться с сигаретой постепенно. Есть данные о том, чтоумеренное курение – не больше 5 сигарет в день – не наносит серьезногоурона здоровью. Тех же, кто соберет всю волю в кулак и бросит курить водин день, хотим обрадовать: килограммы будут прибывать, как бы этосказать, с известным коэффициентом убывания. Максимум придется напервые два месяца, а еще через два-три набор веса, скорее всего,остановится.
Текст: Константин ПЕТРОВ, Пяйви БОЯХЧАН, Елена СМИРЯГИНА, Марина ДАВЫДОВА