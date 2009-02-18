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Posted 18 февраля 2009, 18:50

Published 18 февраля 2009, 18:50

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Детские коллективы Нижнего Тагила отправляют на карантин

18 февраля 2009, 18:50
Детские коллективы Нижнего Тагила отправляют на карантин. Так, вчера закрылись на неделю группа в детском саду №6 и один класс в 6-ой школе. А всего с конца января из-за распространения ОРВИ на карантин закрыто 19 классов в 8 школах и 21 группа в 13 детских садах, рассказали нам в нижнетагильском отделе Роспотребнадзора.

На сегодня в городезарегистрировано более 5,5 тысяч случаев вирусных инфекций. В 11-тидиагноз грипп подтвержден лабораторно. По словам специалистов, ситуациявыходит из-под контроля. Быстрее всего болезнь распространяется вДзержинском районе. Для предотвращения эпидемии главный санитарный врачрекомендовал отстранять от работы и учёбы людей с признаками ОРЗ. Апомещения необходимо дезинфицировать и проветривать.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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