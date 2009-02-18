Детские коллективы Нижнего Тагила отправляют на карантин

Детские коллективы Нижнего Тагила отправляют на карантин. Так, вчера закрылись на неделю группа в детском саду №6 и один класс в 6-ой школе. А всего с конца января из-за распространения ОРВИ на карантин закрыто 19 классов в 8 школах и 21 группа в 13 детских садах, рассказали нам в нижнетагильском отделе Роспотребнадзора.