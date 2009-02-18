Детские коллективы Нижнего Тагила отправляют на карантин

Posted 18 февраля 2009, 18:38
Published 18 февраля 2009, 18:38
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
На сегодня в городезарегистрировано более 5,5 тысяч случаев вирусных инфекций. В 11-тидиагноз грипп подтвержден лабораторно. По словам специалистов, ситуациявыходит из-под контроля. Быстрее всего болезнь распространяется вДзержинском районе. Для предотвращения эпидемии главный санитарный врачрекомендовал отстранять от работы и учёбы людей с признаками ОРЗ. Апомещения необходимо дезинфицировать и проветривать.
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