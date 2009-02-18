Госдума и Совет Федерации начали сокращать расходы

Органы госуправления России начали активно сокращать расходы, пишет газета "Ведомости". Так, Совет Федерации добился снижения расходов на 30 процентов на 2009 год за счет сокращения вакансий и некоторых других мер. Государственная дума уменьшила расходы на 6 процентов до 5,5 миллиардов рублей за счет оргтехники и мебели и готова довести экономию до 12 процентов за счет командировок и телефонных расходов. В управлении делами президента расходы на капитальный ремонт были снижены на 15 процентов. Как отмечают "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента, экономия не коснется деятельности главы государства, в том числе и международной. При этом не исключено, что зарплаты в самой администрации будут сокращены.