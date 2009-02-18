Купить билеты на электрички можно будет в специальных терминалах

Билеты на электрички можно будет покупать не только в кассах вокзала, а еще и в терминалах. Первые в России терминалы для автоматического оформления билетов будут запущены в Свердловской области. Сейчас Свердловская пригородная компания внедряет автоматизированную систему управления продажами билетов.