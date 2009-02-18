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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Купить билеты на электрички можно будет в специальных терминалах

18 февраля 2009, 18:38
Билеты на электрички можно будет покупать не только в кассах вокзала, а еще и в терминалах. Первые в России терминалы для автоматического оформления билетов будут запущены в Свердловской области. Сейчас Свердловская пригородная компания внедряет автоматизированную систему управления продажами билетов.

Она состоит из двух частей. Первая – это как раз те самые терминалы, вкоторых можно оформить билеты. А вторая – это автоматизированноерабочее место кассира. Нововведение будет полезно и пассажирам и самойкомпании, считает руководитель пресс-службы СПК Артём Ваганов.

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Внедрение системы происходит в три этапа. Сейчас идёт тестирование. Наэтом этапе приобретать билеты через новую систему могут толькожелезнодорожники. Потом кассы поездов пригородного следования будутоборудованы автоматизированными рабочими местами. А к началу лета, тоесть к пику пригородных перевозок, на вокзалах и станциях свердловскойобласти появятся зелёные терминалы для покупки билетов, пообещал АртёмВаганов.

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Кстати, на стоимости билета оформление через терминал никак нескажется. Впоследствии терминалы планируется разместить не только навокзалах и станциях, но даже в торговых центрах и учебных заведениях.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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