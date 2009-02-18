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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Омоновцы, вернувшиеся из командировки, сейчас в отпуске

18 февраля 2009, 18:38
Омоновцы, вернувшиеся из командировки, сейчас в отпуске

40 сотрудников Нижнетагильского ОМОНа, вернувшиеся из командировки во Владикавказ, сегодня находятся в отпуске. А потом они пройдут реабилитацию в санаториях МВД. За 6 месяцев в Северной Осетии тагильские омоновцы выполнили все поставленные задачи, отметил командир отряда Эдуард Коряков. Бойцы оценивают нынешнюю обстановку во Владикавказе как более спокойную и стабильную, чем в других республиках, где они выполняли задачи ранее. После 19-ой по счету командировки, домой все вернулись живые и здоровые, а за время несения службы у одного из них родился сын.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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