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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Период обучения планируют включить в рабочий стаж

18 февраля 2009, 18:38
Период обучения планируют включить в рабочий стаж

В рабочий стаж снова планируется включить период обучения на дневном отделении в учреждениях профессионального образования. По словам главы думского комитета по образованию Григория Балыхина, этот вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании Госдумы. Сейчас учёба в ВУЗе не засчитывается в стаж, и из-за этого у студентов возникают проблемы, в частности, с санаторно-курортным лечением. Напомним, что период учёбы в учреждениях профессионального образования засчитывался в трудовой стаж до начала пенсионной реформы в 2002 году.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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