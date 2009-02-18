Период обучения планируют включить в рабочий стаж

В рабочий стаж снова планируется включить период обучения на дневном отделении в учреждениях профессионального образования. По словам главы думского комитета по образованию Григория Балыхина, этот вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании Госдумы. Сейчас учёба в ВУЗе не засчитывается в стаж, и из-за этого у студентов возникают проблемы, в частности, с санаторно-курортным лечением. Напомним, что период учёбы в учреждениях профессионального образования засчитывался в трудовой стаж до начала пенсионной реформы в 2002 году.