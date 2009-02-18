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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Президентскую сотню пополнили уральцы

18 февраля 2009, 18:38
Президентскую сотню пополнили уральцы

Шесть представителей УрФО вошли в первую сотню резерва управленческих кадров, сформированного по требованию президента Дмитрия Медведева. Как сообщает РИА-Новости, в список попали руководитель уральского межрегионального координационного комитета "Единой России" Игорь Баринов, мэр Тюмени Евгений Куйвашев, начальник главного управления строительства правительства Тюменской области Евгений Мискевич, первый зампред Законодательного Собрания Челябинской области Евгений Редин, гендиректор "УГМК-Холдинг" Андрей Козицин, а также ведущий научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Елена Дьякова.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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