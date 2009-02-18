Симпсоны отмечают 20-летие. А кроме того в этом году популярный мультсериал открывается новой заставкой. Она стала длиннее, обогатилась новыми шутками и героями, а также стала более злободневной, сообщает ГородФМ. Вместе с тем общая концепция заставки осталась неизменной - вся семья возвращается домой: Гомер с завода, Мардж из магазина, Лиза из музыкального класса, а Барт из школы. Кроме того, в ней получила отображение текущая экономическая ситуация в США: счёт за покупки, которые делает Мардж Симпсон, вырос в два раза - до 486 долларов.